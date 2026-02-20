Gold Rate Today 2026 February 20: ഇന്നലെ കൂടിയത് ഇന്ന് കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം

Gold Rate Today Kerala 2026 February 20: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,315 രൂപയിലും പവന് 800 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,14,520 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
1-Feb-26 1,17,760 (Highest of Month) 2-Feb-26 (Morning) 111120 2-Feb-26 (Afternoon) 1,07,920 (Lowest of Month) 2-Feb-26 (Evening) 109920 2-Feb-26 (Night) 112320
3-Feb-26 (Morning) 111280 3-Feb-26 (Noon) 112880 4-Feb-26 (Morning) 117720 4-Feb-26 (Evening) 116920 5-Feb-26 113240
6-Feb-26 (Morning) 111720 6-Feb-26 (Afternoon) 112720 7-Feb-26 114840 8-Feb-26 114840 9-Feb-26 (Morning) 116480 9-Feb-26 (Afternoon) 115800
10-Feb-26 (Morning) 115800 10-Feb-26 (Evening) 116440 11-Feb-26 (Morning) 116240 11-Feb-26 (Evening) 117040 12-Feb-26 116160
13-Feb-26 (Morning) 114240 13-Feb-26 (Evening) 113760 14-Feb-26 115680 15-Feb-26 1,15,680 16-Feb-26 114720 17-Feb-26 (Morning) 113600 17-Feb-26 (Afternoon) 113080
18-Feb-26 1,13,080 19-Feb-26 (Morning) 1,14,760 19-Feb-26 (Afternoon) 1,15,320 20-Feb-26 1,14,520