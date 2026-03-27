Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഉയർന്നു; ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്ര!

Kerala Gold Price Hike Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വർധിച്ചു. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
  • Mar 27, 2026, 10:24 AM IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. പവന് 120 രൂപയും വർധിച്ചു.

ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 13,265 രൂപയും പവന് 1,06,120 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

ആഗോളവിപണിയിൽ സ്വർണവി ഉയർന്നു. ഡോളർ ദുർബലമായതാണ് സ്വർണവില ഉയരാൻ ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

അതേസമയം, രൂപയുടെ മൂല്യം റെക്കോർഡ് തകർച്ചയിലാണ്. ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം 94 പിന്നിട്ടു. ഇന്ന് 94.15ലാണ് രൂപ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്.

ഈ വർഷം രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ 3.6 ശതമാനത്തിൻറെ ഇടിവാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായത്.

അതേസമയം, കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെട്രോളിൻറെയും ഡീസലിൻറെയും എക്സൈസ് തീരുവ വെട്ടിക്കുറച്ചു.

എക്സൈസ് തീരുവ 13 രൂപയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് രൂപയും ഡീസൽ 10 രൂപയിൽ നിന്ന് പൂജ്യമായും കുറച്ചു. ഇന്ധനവില കൂടാതിരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര നീക്കമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ എണ്ണക്കമ്പനികൾ ഇതുവരെ ഇന്ധനവിലയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല.

