English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടി, ഇന്ന് കൂടിയത് 1,840 രൂപ; ഇന്ന് ഒരു പവന് ഇത്ര!

Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടി, ഇന്ന് കൂടിയത് 1,840 രൂപ; ഇന്ന് ഒരു പവന് ഇത്ര!

Gold Rate Today Kerala: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
  • Mar 07, 2026, 10:22 AM IST
1 /7

സ്വർണവില വർധിച്ചു. തുടർച്ചയായ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഇടിവിന് ശേഷമാണ് സ്വർണവില വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2 /7

ഇന്ന് പവന് 1,840 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വിപണി വില 1,20,000 ആണ്.

3 /7

ഇന്നലെ 1,18,160 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില. തുടർച്ചയായി അഞ്ച് ദിവസം സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

4 /7

ഇസ്രയേൽ, യുഎസ്, ഇറാൻ യുദ്ധം സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.

5 /7

ഓഹരിവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും സ്വർണവിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

6 /7

1-Mar-26 Rs. 1,26,920 (Highest of Month) 2-Mar-26 124520 (Morning) 2-Mar-26 125040 (Afternoon) 3-Mar-26 124680 (Morning) 3-Mar-26 122920 (Evening) 4-Mar-26 120640

7 /7

5-Mar-26 119920 (Morning) 5-Mar-26 119440 (Afternoon) 6-Mar-26 118880 (Morning) 6-Mar-26 1,18,160 (Afternoon) (Lowest of Month) 7-Mar-26 1,20,000

Gold rate today Gold Rate Today Kerala

Next Gallery

Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്കാർ അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; അറിയാം ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola