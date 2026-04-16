  • Gold Rate Today: സ്വർണവില ഉയർന്നുതന്നെ; ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,14,000 കടന്നു

Gold Rate Today: സ്വർണവില ഉയർന്നുതന്നെ; ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,14,000 കടന്നു

Gold Rate Today Kerala April 16 2026: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
  • Apr 16, 2026, 11:13 AM IST
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില വർധിച്ചു. പവന് 160 രൂപ വർധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,14,000ന് മുകളിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 20 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 14,260 രൂപയാണ് നിരക്ക്.

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,14,080 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരിവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

നിലവിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷമാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

എണ്ണ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.

ജനുവരി 29ന് ആണ് സ്വർണവില റെക്കോർഡിലെത്തിയത്. 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില.

Gold rate today Gold Rate Today Kerala

