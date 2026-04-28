English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും!

Gold Rate Today Kerala April 28 2026: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
  • Apr 28, 2026, 10:14 AM IST
1 /6

കേരളത്തിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് പവന് 520 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 

2 /6

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണവില വർധിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ ഉയർന്ന സ്വർണവില വൈകിട്ടോടെ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു.

3 /6

ഇന്ന് സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 65 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14025 രൂപയായി. പവന് 520 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.

4 /6

ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്നത്തെ വിപണി വില 112200 രൂപയായി. അതേസമയം, രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു.

5 /6

ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധിക്കുന്നതാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയാൻ കാരണമായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഡോളറിന് 98.52 ആണ് മൂല്യം.

6 /6

രൂപയുടെ മൂല്യം 94.43 ആയി ഇടിഞ്ഞു. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നതോടെ രൂപയുടെ മൂല്യം വൻ തകർച്ചയിലാണ്.

Gold price Gold rate today Gold price today Gold Price Kerala Today

Next Gallery

You May Like

Sponsored by Taboola