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Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഇന്നും കുറഞ്ഞു; കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ വില അറിയാം

Published: Jun 17, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:50 AM IST

Gold Rate Today Kerala June 17 2026: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.

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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. പവന് 200 രൂപയാണ് ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്.

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ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 1,10,800 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 13,850 രൂപയാണ് നിരക്ക്.

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ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 25 രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

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കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 5000 രൂപയിൽ അധികം സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരുന്നു.

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ഇതിന് പിന്നാലെ സ്വർണവില ഉയരാൻ തുടങ്ങി. ശനിയാഴ്ച മാത്രം 2160 രൂപ വർധിച്ചു.

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ഇതിന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം സ്വർണത്തിന് 4,300 രൂപയോളം വർധിച്ചു.

TAGS:
Gold rate
Gold price
Gold price today
സ്വർണവില
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

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