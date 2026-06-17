/Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഇന്നും കുറഞ്ഞു; കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ വില അറിയാം

Gold Rate Today Kerala June 17 2026: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. പവന് 200 രൂപയാണ് ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 1,10,800 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 13,850 രൂപയാണ് നിരക്ക്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 25 രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 5000 രൂപയിൽ അധികം സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇതിന് പിന്നാലെ സ്വർണവില ഉയരാൻ തുടങ്ങി. ശനിയാഴ്ച മാത്രം 2160 രൂപ വർധിച്ചു.
ഇതിന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം സ്വർണത്തിന് 4,300 രൂപയോളം വർധിച്ചു.