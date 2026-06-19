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Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 2680 രൂപ

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 19, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:10 PM IST

Gold Rate Kerala Today:  കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ 4000 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

Kerala Gold Rate today1/7

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്. ഇന്നലെ രാവിലെ വിപണി മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നുവെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ 1160 രൂപയുടെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

Kerala Market2/7

ഇന്നലെ രാവിലെ വിപണി മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നുവെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ 1160 രൂപയുടെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.  തുടർന്ന് ഇന്നും സ്വർണവിപണിയിൽ ഇടിവാണ്.

Gold Rate declined today3/7

ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 2680 രൂപയാണ്. നേരത്തെ ജൂൺ 11 നും സ്വർണവിപണിയി പവന് 1,06,800 ൽ എത്തിയിരുന്നു. 

Gold Rate droped4/7

ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ 4000 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 

 

One pavan rate in Kerala 5/7

വിലയിൽ വൻ ഇടിവ് കാരണം ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില് 1 06,960 ആയി. 

1 gram gold rate in kerala6/7

ഗ്രാമിന് 335 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്.  ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 13370 ആയിട്ടുണ്ട്. 

 

Gold Rate June 197/7

ജൂൺ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം

ജൂൺ 01: 1,14,560, ജൂൺ 02: 1,14,560, ജൂൺ 03: 1,14,560, ജൂൺ 04: 1,14,480, ജൂൺ 05: 1,14,200, ജൂൺ 06: 1,12,000, ജൂൺ 07: 1,12,000, ജൂൺ 08: 1,11,240, ജൂൺ 09: 1,12,320, ജൂൺ 10: 1,09,160 (രാവിലെ), ജൂൺ 10: 1,08,360 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 11: 1,06,800, ജൂൺ 12: 1,08, 960, ജൂൺ 13: 1,08, 960, ജൂൺ 14: 1,09, 320, ജൂൺ 15: 1,11, 120, ജൂൺ 16: 1,11, 000, ജൂൺ 17: 1,10,800, ജൂൺ 18: 1,10,800, ജൂൺ 18 (വൈകുന്നേരം): 109640, ജൂൺ 19: 106960.

TAGS:
Gold rate
Gold price
Gold price today
സ്വർണവില
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

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