/Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 2680 രൂപ

Gold Rate Kerala Today: കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ 4000 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്. ഇന്നലെ രാവിലെ വിപണി മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നുവെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ 1160 രൂപയുടെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ഇന്നലെ രാവിലെ വിപണി മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നുവെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ 1160 രൂപയുടെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് ഇന്നും സ്വർണവിപണിയിൽ ഇടിവാണ്.
ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 2680 രൂപയാണ്. നേരത്തെ ജൂൺ 11 നും സ്വർണവിപണിയി പവന് 1,06,800 ൽ എത്തിയിരുന്നു.
ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ 4000 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
വിലയിൽ വൻ ഇടിവ് കാരണം ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില് 1 06,960 ആയി.
ഗ്രാമിന് 335 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 13370 ആയിട്ടുണ്ട്.
ജൂൺ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം
ജൂൺ 01: 1,14,560, ജൂൺ 02: 1,14,560, ജൂൺ 03: 1,14,560, ജൂൺ 04: 1,14,480, ജൂൺ 05: 1,14,200, ജൂൺ 06: 1,12,000, ജൂൺ 07: 1,12,000, ജൂൺ 08: 1,11,240, ജൂൺ 09: 1,12,320, ജൂൺ 10: 1,09,160 (രാവിലെ), ജൂൺ 10: 1,08,360 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 11: 1,06,800, ജൂൺ 12: 1,08, 960, ജൂൺ 13: 1,08, 960, ജൂൺ 14: 1,09, 320, ജൂൺ 15: 1,11, 120, ജൂൺ 16: 1,11, 000, ജൂൺ 17: 1,10,800, ജൂൺ 18: 1,10,800, ജൂൺ 18 (വൈകുന്നേരം): 109640, ജൂൺ 19: 106960.