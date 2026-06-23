/Gold Rate Today June 23: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം

Kerala Gold Rate Today 2026 June 23: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 1520 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്.
ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് 1,07,000 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 190 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻറെ ഇന്നത്തെ വില 13,375 രൂപയാണ്.
ഇന്നലെ രണ്ട് തവണയായി 1400 രൂപ വർധിച്ച ശേഷമാണ് ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ജനുവരി 29ന് സ്വർണവില 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു. ഇതാണ് സ്വർണവിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ റെക്കോർഡ് നിരക്ക്.
ഡിസംബർ 23ന് ആണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്നത്.
ആഗോളവിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.