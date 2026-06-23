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Gold Rate Today June 23: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം

Published: Jun 23, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:31 AM IST

Kerala Gold Rate Today 2026 June 23: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.

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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 1520 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്.

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ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് 1,07,000 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.

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ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 190 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻറെ ഇന്നത്തെ വില 13,375 രൂപയാണ്.

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ഇന്നലെ രണ്ട് തവണയായി 1400 രൂപ വർധിച്ച ശേഷമാണ് ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

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ജനുവരി 29ന് സ്വർണവില 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു. ഇതാണ് സ്വർണവിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ റെക്കോർഡ് നിരക്ക്.

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ഡിസംബർ 23ന് ആണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്നത്.

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ആഗോളവിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

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