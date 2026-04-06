Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞു; ഇന്ന് പവന് ഇത്ര, കേരളത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം

Gold Rate Today Kerala 2026 April 6: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണവിലയിലാണ് ഇന്ന് കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 165 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,670 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
പവന് 1320 രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ ഇന്നത്തെ വില 1,09,360 രൂപയായി.
ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ്. 1,09,240 രൂപയായിരുന്നു ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് സ്വർണവില.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളും സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കും.
സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 250 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. പത്ത് പവൻ വെള്ളിക്ക് 2,500 രൂപയാണ്.
ഓഹരിവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
