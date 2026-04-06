English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞു; ഇന്ന് പവന് ഇത്ര, കേരളത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം

Gold Rate Today Kerala 2026 April 6: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
  • Apr 06, 2026, 10:29 AM IST
1 /7

സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണവിലയിലാണ് ഇന്ന് കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

2 /7

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 165 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,670 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

3 /7

പവന് 1320 രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ ഇന്നത്തെ വില 1,09,360 രൂപയായി.

4 /7

ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ്. 1,09,240 രൂപയായിരുന്നു ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് സ്വർണവില.

5 /7

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളും സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കും.

6 /7

സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 250 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. പത്ത് പവൻ വെള്ളിക്ക് 2,500 രൂപയാണ്.

7 /7

ഓഹരിവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

Gold rate today Gold price Gold Price Today Kerala

Next Gallery

Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചിലവേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola