  • Gold Rate Today: ഇന്നലെ കുറഞ്ഞത് ഇന്ന് കൂടി; ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

Gold Rate Today: ഇന്നലെ കുറഞ്ഞത് ഇന്ന് കൂടി; ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

Gold Rate Today Kerala: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം.
  • Mar 10, 2026, 10:43 AM IST
സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. ഇന്നലെ പവന് 1440 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് പവന് 520 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 1,19,080 രൂപയാണ്. ഗ്രാമിന് 65 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. 14,885 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻറെ നിരക്ക്.

1-Mar-26 1,26,920 (Highest of Month) 2-Mar-26 124520 (Morning) 2-Mar-26 125040 (Afternoon) 3-Mar-26 124680 (Morning) 3-Mar-26 122920 (Evening)

4-Mar-26 120640 5-Mar-26 119920 (Morning) 5-Mar-26 119440 (Afternoon) 6-Mar-26 118880 (Morning) 6-Mar-26 1,18,160 (Afternoon) (Lowest of Month)

7-Mar-26 120000 8-Mar-26 120000 9-Mar-26 118560 10-Mar-26 119080

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തിൻറെ തുടക്കത്തിൽ സ്വർണവില വലിയ കുതിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് തുടർച്ചയായി സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവുണ്ടായി.

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ നിക്ഷേപകരും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്രബാങ്കുകളും സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് വിലവർധനവിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

