Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Gold Rate Today: നേരിയ ആശ്വാസം; സ്വ‍ർണവിലയിൽ ഇടിവ്, ഇന്ന് ഒരു പവന് ഇത്ര

Gold Rate Today: നേരിയ ആശ്വാസം; സ്വ‍ർണവിലയിൽ ഇടിവ്, ഇന്ന് ഒരു പവന് ഇത്ര

Published: May 15, 2026, 10:00 AM IST|Updated: May 15, 2026, 11:43 AM IST

Gold Rate Today Kerala May 15 2026: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.

1/7

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 250 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.

2/7

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 14,675 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,640 രൂപ കുറഞ്ഞു.

3/7

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ 1,17,400 രൂപയാണ് നിരക്ക്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് കേരളത്തിലും വില കുറയാൻ കാരണം.

4/7

കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വർണത്തിൻറെ ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

5/7

ഇതേ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിന് വലിയ രീതിയിൽ വില ഉയർന്നിരുന്നു.

6/7

ഇതിന് ശേഷമാണ് സ്വർണവിലയിൽ ചെറിയ ഇടിവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

7/7

ആഗോളവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

Tags:
Gold rate
Gold price

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ഇന്ധന വിലവർധനവിൽ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പിണറായി വിജയൻ

ഇന്ധന വിലവർധനവിൽ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പിണറായി വിജയൻ

Pinarayi Vijayan7 min ago
2

കേസിൽ കുടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റിൽ

bribery case1 hr ago
3

Kerala SSLC Result 2026: എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാ ഫലം വാട്സ്ആപ്പിലൂടെയും

kerala sslc result2 hrs ago
4

നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു; പുതിയ മാർ​ഗനിർദേശങ്ങൾ അറിയാം

NEET 20262 hrs ago
5

Kerala SSLC Result 2026: കേരള എസ്എസ്എൽസി ഫലമറിയാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ പരിശോധിക്കൂ...

kerala sslc result3 hrs ago