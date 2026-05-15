Gold Rate Today Kerala May 15 2026: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 250 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 14,675 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,640 രൂപ കുറഞ്ഞു.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ 1,17,400 രൂപയാണ് നിരക്ക്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് കേരളത്തിലും വില കുറയാൻ കാരണം.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വർണത്തിൻറെ ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇതേ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിന് വലിയ രീതിയിൽ വില ഉയർന്നിരുന്നു.
ഇതിന് ശേഷമാണ് സ്വർണവിലയിൽ ചെറിയ ഇടിവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ആഗോളവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.