Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം

Gold Rate Today Kerala: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ നാല് തവണ സ്വർണവില വർധിച്ച ശേഷമാണ് ഇന്ന് ഇടിവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,995 രൂപയാണ് നിരക്ക്. പവന് 240 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,11,960 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണവില ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1,09,400 രൂപയായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ നിരക്ക്.
1- 111720 (Morning) 1- 110280 (Afternoon) 1- 109720 (Evening) 1- 110440 (Night)
2- 110680 3- 110680 4- 110680 (Morning) 4- 109720 (Afternoon)
5- Rs. 1,09,400 (Lowest of Month) 6- 110960 (Morning) 6- 111560 (Afternoon)
7- 111800 (Morning) 7- 1,12,200 (Afternoon) Highest of Month 8- 1,11,960
