Gold Rate Today March 23: സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് നാലായിരം രൂപയിലധികം

Kerala Gold Price Drop: കേരളത്തിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് പവന് 4000 രൂപയിലധികമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സ്വർണവില വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തി.
  • Mar 23, 2026, 10:35 AM IST
1 /7

കേരളത്തിൽ സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വർണവില കുറയാൻ തുടങ്ങിയത്.

2 /7

ജനുവരി 29ന് ആണ് സ്വർണം റെക്കോർഡ് വിലയിൽ എത്തിയത്. 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില. ആദ്യമായി പവന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്നത് ഡിസംബർ 23ന് ആണ്.

3 /7

ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 545 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 12,835 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻറെ വില.

4 /7

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 4360 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 1,02,680 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

5 /7

മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കിടെ സ്വർണത്തിന് 24,000 രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

6 /7

ഓഹരിവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ആഗോളവിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

7 /7

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിൽ വൻ കുതിപ്പ് നടത്തിയ ശേഷമാണ് സ്വർണവില ഇടിയാൻ തുടങ്ങിയത്.

Gold rate today Gold price hike Gold Price hike today

You May Like

Sponsored by Taboola