Gold Rate Today March 23: സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് നാലായിരം രൂപയിലധികം

Kerala Gold Price Drop: കേരളത്തിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് പവന് 4000 രൂപയിലധികമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സ്വർണവില വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തി.
കേരളത്തിൽ സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വർണവില കുറയാൻ തുടങ്ങിയത്.
ജനുവരി 29ന് ആണ് സ്വർണം റെക്കോർഡ് വിലയിൽ എത്തിയത്. 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില. ആദ്യമായി പവന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്നത് ഡിസംബർ 23ന് ആണ്.
ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 545 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 12,835 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻറെ വില.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 4360 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 1,02,680 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കിടെ സ്വർണത്തിന് 24,000 രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഓഹരിവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ആഗോളവിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിൽ വൻ കുതിപ്പ് നടത്തിയ ശേഷമാണ് സ്വർണവില ഇടിയാൻ തുടങ്ങിയത്.
Weekly Horoscope March 22 To 28: കടലോളം നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും; മേടം മുതൽ മീനം വരെ 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം