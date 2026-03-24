Gold Rate Today March 24: സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര, വിപണി വില അറിയാം

Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. സ്വർണവില ഇനിയും കുറയുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 1,02,920 രൂപയാണ് വിപണി നിരക്ക്.
ഗ്രാമിന് 12,865 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് പവന് 2,160 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 270 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 84,600 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ഗ്രാമിന് 10,575 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻറെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ ഇന്ന് വർധനവ് ഉണ്ടായി. ഗ്രാമിന് 235 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,350 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.
ആഗോളവിപണിയിലെ സ്വർണവിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളാണ് കേരളത്തിലും സ്വർണവില കുറയാൻ കാരണം.
ആഗോളവിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരിവിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വില ഇടിയാൻ ആരംഭിച്ചത്.
Gold Rate Today March 23: സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് നാലായിരം രൂപയിലധികം