  Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിനവും

Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിനവും

Gold Rate Toay Kerala March 6 2026: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
  • Mar 06, 2026, 11:02 AM IST
1 /7

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് സ്വർണവില കുറയുന്നത്. ഇന്ന് പവന് 560 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.

2 /7

പവന് 1,18,880 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 70 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 14,860 രൂപയാണ്.

3 /7

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യം സ്വർണവിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധത്തിൻറെ ആരംഭത്തിൽ കുതിച്ചുയർന്ന സ്വർണവില പിന്നീട് കുത്തനെ ഇടിയാൻ തുടങ്ങി.

4 /7

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത് മാർച്ച് ഒന്നിനാണ്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

5 /7

ആഗോളവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

6 /7

1-Mar-26 1,26,920 (Highest of Month) 2-Mar-26 124520 (Morning) 2-Mar-26 125040 (Afternoon) 3-Mar-26 124680 (Morning) 3-Mar-26 122920 (Evening)

7 /7

4-Mar-26 120640 5-Mar-26 119920 (Morning) 5-Mar-26 119440 (Afternoon) 6-Mar-26 1,18,880 (Lowest of Month)

