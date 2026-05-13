/Gold Rate Today May 13: സ്വർണവിലയിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വൻ വർധന; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്ര!

One Pavan Gold Price In Kerala: കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ എത്രയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധന. 10,200 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടിയതോടെയാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഇത്രയും വർധനയുണ്ടായത്.
ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 1,275 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 15,390 രൂപയായി.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 1,23,120 രൂപയാണ് നിരക്ക്. സ്വർണ ഇറക്കുമതിക്ക് സർക്കാർ നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ചതോടെയാണ് വില ഉയർന്നത്.
വെള്ളി ഉൾപ്പെടെ മൂല്യമുള്ള ലോഹങ്ങളുടെയെല്ലാം തീരുവ സെസ് ഉൾപ്പെടെ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15 ശതമാനമാക്കിയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്.
രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നത് തടയാനും വിദേശ നാണ്യ ശേഖരം സംരക്ഷിക്കാനുമാണ് സർക്കാർ സ്വർണ ഇറക്കുമതിക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നത്.
സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ജനങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു.
സ്വർണവില വർധിച്ചേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിന് വൻ തിരക്കായിരുന്നു.