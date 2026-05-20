/Gold Rate Today: വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണവില; പവന് 1,16,000 കടന്ന് മുന്നോട്ട്

Gold Rate Today Kerala: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 120 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്നത്തെ വിപണി വില 14,515 രൂപയാണ്. പവന് 960 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 1,16,120 രൂപയാണ് വിപണി നിരക്ക്. ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം വലിയ തോതിൽ ഇടിഞ്ഞു.
രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതാണ് സ്വർണവില വർധിക്കാൻ പ്രധാന കാരണമായി കണക്കാക്കുന്നത്.
ആഗോള സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളും ഓഹരിവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
രൂപയുടെ മൂല്യം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ഉയരില്ലെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ നിരീക്ഷണം.