Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Gold Rate Today May 29: വീണ്ടും കുതിച്ചുകയറി സ്വർണവില; 1160 രൂപ വർധിച്ചു, ഇന്ന് പവന് ഇത്ര

Gold Rate Today May 29: വീണ്ടും കുതിച്ചുകയറി സ്വർണവില; 1160 രൂപ വർധിച്ചു, ഇന്ന് പവന് ഇത്ര

Published: May 29, 2026, 11:17 AM IST|Updated: May 29, 2026, 11:17 AM IST

Gold Rate Today May 29 Kerala: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം.

1/7

സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു. ഗ്രാമിന് 145 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്.

2/7

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ നിരക്ക് 14,450 ആണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവായിരുന്നു.

3/7

മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇടിവിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

4/7

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 1160 രൂപയാണ് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,15,600 രൂപയായി വില വർധിച്ചു.

5/7

ക്രൂഡോയിൽ വിലയിലെ ഇടിവ്, ഡോളറിൻറെ ഇടിവ് എന്നിവയാണ് സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണമായി വിലയിരുത്തുന്നത്.

6/7

ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഇനിയും ഇടിഞ്ഞേക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

7/7

ഇതോടെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയും എൽപിജി സിഎൻജി എൽഎൻജി എന്നിവയുടെ വിലയും കുറഞ്ഞേക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Tags:
Gold rate today
Gold price hike
Gold Price hike today

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
വിദേശത്ത് പഠിക്കണോ? ചെലവുകൾ പേടിക്കാതെ ലക്ഷങ്ങൾ ലാഭിക്കാം; ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ ചെയ്യൂ

വിദേശത്ത് പഠിക്കണോ? ചെലവുകൾ പേടിക്കാതെ ലക്ഷങ്ങൾ ലാഭിക്കാം; ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ ചെയ്യൂ

Study abroad17 min ago
2

ബ്ലൂ ഒറിജിൻ്റെ ‘ന്യൂ ഗ്ലെൻ’ റോക്കറ്റ് പരീക്ഷണത്തിനിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു

blue origin43 min ago
3

സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തം, കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യത; ആറ് ജില്ലകളിൽ അലർട്ട്

Rain alert1 hr ago
4

സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് ഇടപാടിൽ നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചെന്ന് ഇഡി

Pinarayi Vijayan1 hr ago
5

16-ാം നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം; 25 ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

VD Satheesan1 hr ago