/Gold Rate Today May 29: വീണ്ടും കുതിച്ചുകയറി സ്വർണവില; 1160 രൂപ വർധിച്ചു, ഇന്ന് പവന് ഇത്ര

Gold Rate Today May 29 Kerala: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം.
സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു. ഗ്രാമിന് 145 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ നിരക്ക് 14,450 ആണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവായിരുന്നു.
മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇടിവിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 1160 രൂപയാണ് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,15,600 രൂപയായി വില വർധിച്ചു.
ക്രൂഡോയിൽ വിലയിലെ ഇടിവ്, ഡോളറിൻറെ ഇടിവ് എന്നിവയാണ് സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണമായി വിലയിരുത്തുന്നത്.
ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഇനിയും ഇടിഞ്ഞേക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഇതോടെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയും എൽപിജി സിഎൻജി എൽഎൻജി എന്നിവയുടെ വിലയും കുറഞ്ഞേക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.