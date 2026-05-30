  Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

Published: May 30, 2026, 10:10 AM IST|Updated: May 30, 2026, 10:22 AM IST

Gold Price Today Kerala: കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് എത്രയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഗ്രാമിന് 55 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 14,395 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 440 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,15,160 രൂപയായി.

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 45 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 11,830 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

18 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 360 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 94,640 രൂപയാണ് ഇന്ന് 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു പവന്.

വെള്ളി ഗ്രാമിന് 285 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ആഗോളവിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

