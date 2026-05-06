Gold Price Today Kerala: സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു, ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്ര! പവന് വീണ്ടും 1,10,000ന് മുകളിൽ

Gold Price Kerala Today: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
  • May 06, 2026, 11:17 AM IST
കേരളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണവില വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 195 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,870 രൂപയായി.

പവന് ഇന്ന് 1560 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ പവന് 1,10,960 രൂപയായി.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ വർധനവാണ് കേരളത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലായിരുന്നു സ്വർണവില.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ രണ്ട് ശതമാനത്തോളമാണ് സ്വർണവില വർധിച്ചത്.

ഡോളർ ദുർബലമായതും എണ്ണ വിലയിലെ കുറവും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പണപ്പെരുപ്പം ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തുടരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന പ്രവചനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചു.

