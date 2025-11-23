English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം

Gold Rate Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം

Gold Rate Today Kerala: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
  • Nov 23, 2025, 03:36 PM IST
1 /7

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 92, 280 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 11,535 രൂപയാണ്. നവംബർ 21ന് സ്വർണവില 90,920 രൂപയായിരുന്നു. നവംബർ 22ന് 92280 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഇതേ വിലയിലാണ് നവംബർ 23ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

2 /7

1-Nov-25 90200 2-Nov-25 90200 3-Nov-25 90320 4-Nov-25 89800 5-Nov-257 89,080 (Lowest of Month)

3 /7

6-Nov-25 89400 (Morning) 6-Nov-25 89880 (Evening) 7-Nov-25 89480 8-Nov-25 89480 9-Nov-25 89480

4 /7

10-Nov-25 90360 (Morning) 10-Nov-25 90800 (Evening) 11-Nov-25 92,600 11-Nov-25 92280 (Evening) 12-Nov-25 92040

5 /7

13-Nov-25 93720 (Morning) 13-Nov-25 Rs. 94,320 (Evening) (Highest of Month) 14-Nov-25 93760 (Morning) 14-Nov-25 93160 (Evening) 15-Nov-25 91720

6 /7

16-Nov-25 91720 17-Nov-25 91640 (Morning) 17-Nov-25 91960 (Evening) 18-Nov-25 90680 19-Nov-25 91560

7 /7

20-Nov-25 91440 (Morning) 20-Nov-25 91120 (Evening) 21-Nov-25 91280 (Morning) 21-Nov-25 90920 (Evening) 22-Nov-25 92280 23-Nov-25 92,280

Gold rate Gold rate today സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

