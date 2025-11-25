Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു, 93000 പിന്നിട്ടു; വർധിച്ചത് 1400 രൂപ

കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
Gajakesari Rajayoga: 49 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ ശക്തമായ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ
Trigrahi Yoga: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും
Gold Rate Kerala Today: എന്തൊരു ചാഞ്ചാട്ടമാണെന്റെ പൊന്നേ..! ഇന്ന് വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
Gold Rate Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
Kerala Lottery Result
Kerala SS 495 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം
