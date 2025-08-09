Kerala Gold Rate Today 9 ഓഗസ്റ്റ് 2025: കേരളത്തിൽ സ്വർണവില കുതിച്ച് കയറുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെക്കോർഡ് വിലയാണ് സ്വർണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. ഒരാഴ്ച തുടർച്ചയായി വില കുതിച്ച് കയറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
200 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഒരു ഗ്രാമിന് 25 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 75,560 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 9445 രൂപയുമാണ് വില.
സ്വർണവില ഇന്നലെ സർവകാല റെക്കോർഡിൽ എത്തിയിരുന്നു. 75,760 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില. 560 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത്. ഒരു ഗ്രാമിന് 70 രൂപ വർധിച്ച് 9470 രൂപയായിരുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 6ന് ആണ് സ്വർണവില 75,000 കടന്നത്. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. തുടർന്ന് ഇന്ന് വിലയിടിയുകയായിരുന്നു.
ഓഗസ്റ്റിലെ സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ: ഓഗസ്റ്റ് 1 - 73,200, ഓഗസ്റ്റ 2 - 74,320, ഓഗസ്റ്റ് 3 - 74,320, ഓഗസ്റ്റ് 4 - 74,360, ഓഗസ്റ്റ് 5 - 74,960, ഓഗസ്റ്റ് 6 - 75,040, ഓഗസ്റ്റ് 7 - 75,200, ഓഗസ്റ്റ് 8 - 75,760, ഓഗസ്റ്റ് 9 - 75,560.
ഓഗസ്റ്റ് 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 73,200 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 75,560 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 9445 രൂപയുമാണ് വില.