Kerala Gold Rate Today 9 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: തുടർച്ചയായ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും..!

Kerala Gold Rate Today 9 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: കേരളത്തിൽ സ്വർണവില കുതിച്ച് കയറുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെക്കോർഡ് വിലയാണ് സ്വർണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. ഒരാഴ്ച തുടർച്ചയായി വില കുതിച്ച് കയറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 

 
200 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഒരു ​ഗ്രാമിന് 25 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 75,560 രൂപയും ഒരു ​ഗ്രാമിന് 9445 രൂപയുമാണ് വില.   

സ്വർണവില ഇന്നലെ സർവകാല റെക്കോർഡിൽ എത്തിയിരുന്നു. 75,760 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില. 560 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത്.  ഒരു ​ഗ്രാമിന് 70 രൂപ വർധിച്ച് 9470 രൂപയായിരുന്നു.   

ഓ​ഗസ്റ്റ് 6ന് ആണ് സ്വർണവില 75,000 കടന്നത്. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. തുടർന്ന് ഇന്ന് വിലയിടിയുകയായിരുന്നു.   

ഓ​ഗസ്റ്റിലെ സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ: ഓ​ഗസ്റ്റ് 1 - 73,200, ഓ​ഗസ്റ്റ 2 - 74,320, ഓ​ഗസ്റ്റ് 3 - 74,320, ഓ​ഗസ്റ്റ് 4 - 74,360, ഓ​ഗസ്റ്റ് 5 - 74,960, ഓ​ഗസ്റ്റ് 6 - 75,040, ഓ​ഗസ്റ്റ് 7 - 75,200, ഓ​ഗസ്റ്റ് 8 - 75,760, ഓ​ഗസ്റ്റ് 9 - 75,560.   

ഓ​ഗസ്റ്റ് 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 73,200 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.  

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 75,560 രൂപയും ഒരു ​ഗ്രാമിന് 9445 രൂപയുമാണ് വില. 

