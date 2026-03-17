Grahan Yoga 2026: ഗ്രഹണയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ധനമഴയുടെ കാലം..!

Grahan Yoga 2026: മാര്ച്ച് 30-ന് ഗ്രഹണയോഗം രൂപപ്പെടും
ഗ്രഹണയോഗത്തിലൂടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും, വിജയവും, സമാധാനവും കൈവരുന്ന രാശിക്കാർ ആരൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം
ഇടവം രാശി: ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. വാഹനവും വീടും വാങ്ങാൻ യോഗമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരവും പ്രശസ്തിയുമുണ്ടാകും. ഉന്നതവിദ്യാഭാസത്തിന് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. സാമ്പത്തികമായും ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.
കുംഭം രാശി: ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാനാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഇരട്ടിക്കും. ആഗ്രഹിച്ച പങ്കാളിയെ സ്വന്തമാക്കാനാകും. കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാനാകും.
ധനു രാശി: വിദേശയാത്രക്ക് അനുകൂല സമയമാണിത്. ഉന്നത വിദ്യാഭാസത്തിനും അനുകൂല സമയമാണിത്. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരവും ആദരവും നിങ്ങലെ തേടിയെത്തും. കടം നല്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും നല്ലതല്ല.
തുലാം രാശി: അപ്രതീക്ഷിതമായ സ്ഥാനകയറ്റം നേടാനാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടവും കൈവരും. ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും നേടിയെടുക്കാനാകും. വരുമാനം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്താനാകും.
കര്ക്കിടകം രാശി: ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ജീവിതത്തിലെ നേട്ടങ്ങൾ ഇരട്ടിയാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. സാമ്പത്തികമായും അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷം വന്നുചേരും.
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര കൊടുക്കണം?