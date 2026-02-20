English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gajakesari Yoga: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

Gajakesari Yoga: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

Guru Chandra Yuti: ചന്ദ്ര-വ്യാഴ സംയോജനം ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.  ഇത് ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരു യോഗമാണ്. 

 
1 /8

Gajkesari Rajyog 2026 effects on Rashi: രണ്ടര ദിവസത്തിലൊരിക്കലാണ് ചന്ദ്രൻ രാശി മാറ്റുന്നത്. 

2 /8

2026 ഫെബ്രുവരി 26 ന് ചന്ദ്രൻ മിഥുനത്തിൽ സംക്രമിക്കും. അവിടെ ദേവഗുരു വ്യാഴം ഇതിനകമുണ്ട്. 

3 /8

അതിലൂടെ മിഥുനത്തിൽ ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും സംയോജിക്കുകയും ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. 

4 /8

ഈ സംയോജനം നാല് രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യും. ആ രാശികൾ അറിയാം...

5 /8

വൃശ്ചികം (Scorpio): ഗജകേസരി രാജയോഗം വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമാണ്.  ഇവർക്ക് തൊഴിൽ, പുരോഗതി, വർദ്ധിച്ച സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി എന്നിവയിൽ പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഒരു പ്രണയ പങ്കാളി വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയേക്കാം.

6 /8

മിഥുനം (Gemini): ഗജകേസരി രാജയോഗം മിഥുന രാശിയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇത് ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം നൽകും. ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വളരും. പോസിറ്റീവ് ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

7 /8

കന്നി (Virgo): ഗജകേസരി രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതി, പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസുകാർ ഒരു പ്രധാന കരാർ ഉറപ്പിക്കാം.

8 /8

തുലാം (Libra): ഈ രാജയോഗം ഇവർക്കും നല്ല നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഓരോ ചുവടിലും ഭാഗ്യം കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും. ധനനേട്ടം ഒപ്പം വലിയ ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമാകും  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

guru chandra yuti Gajakesari yoga guru gochar Chandra Gochar Rajayoga Astrology lucky zodiacs

Next Gallery

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola