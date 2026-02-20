Gajakesari Yoga: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

Guru Chandra Yuti: ചന്ദ്ര-വ്യാഴ സംയോജനം ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരു യോഗമാണ്.
Gajkesari Rajyog 2026 effects on Rashi: രണ്ടര ദിവസത്തിലൊരിക്കലാണ് ചന്ദ്രൻ രാശി മാറ്റുന്നത്.
2026 ഫെബ്രുവരി 26 ന് ചന്ദ്രൻ മിഥുനത്തിൽ സംക്രമിക്കും. അവിടെ ദേവഗുരു വ്യാഴം ഇതിനകമുണ്ട്.
അതിലൂടെ മിഥുനത്തിൽ ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും സംയോജിക്കുകയും ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഈ സംയോജനം നാല് രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യും. ആ രാശികൾ അറിയാം...
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഗജകേസരി രാജയോഗം വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമാണ്. ഇവർക്ക് തൊഴിൽ, പുരോഗതി, വർദ്ധിച്ച സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി എന്നിവയിൽ പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഒരു പ്രണയ പങ്കാളി വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഗജകേസരി രാജയോഗം മിഥുന രാശിയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇത് ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം നൽകും. ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വളരും. പോസിറ്റീവ് ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഗജകേസരി രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതി, പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസുകാർ ഒരു പ്രധാന കരാർ ഉറപ്പിക്കാം.
തുലാം (Libra): ഈ രാജയോഗം ഇവർക്കും നല്ല നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഓരോ ചുവടിലും ഭാഗ്യം കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും. ധനനേട്ടം ഒപ്പം വലിയ ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമാകും (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
