Guru Shukra Yuti: ഗുരു-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധന സമൃദ്ധിയും അഭിവൃദ്ധിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Gajakesari Yoga: ചന്ദ്രനും ഗുരുവും സംയോജിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്ന ഗജകേസരി രാജയോഗം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...
Gajakesari Rajayoga 2025: ജ്യോതിഷത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായ വ്യാഴത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെ ഘടകമായ ചന്ദ്രന്റെയും പങ്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കുന്നു.
ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായ വ്യാഴം ഓരോ 13 മാസത്തിലും അതിന്റെ രാശി മാറ്റും. എന്നാൽ ചന്ദ്രൻ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ്.
ചന്ദ്രൻ ഓരോ രണ്ടര ദിവസത്തിലും അതിന്റെ ചലനം മാറ്റും. ഈ രീതിയിൽ ചന്ദ്രൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാശിയുമായി സംയോജിച്ച് ഒരു രാജയോഗമായി മാറാറുമുണ്ട്.
സെപ്റ്റംബർ 14 ന് ചന്ദ്രൻ മിഥുനത്തിൽ സംക്രമിച്ചു ഇതിനിടയിൽ അറിവ്, ബുദ്ധി, മതം, ഭാഗ്യം, കുട്ടികൾ എന്നിവയുടെ ഘടകമായ വ്യാഴം മിഥുനത്തിലേക്ക് സംക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ ബുധന്റെ രാശിയിൽ ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും സംയോജിച്ചാണ് ഗജകേസരി രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്, അതിന്റെ ഫലം സെപ്റ്റംബർ 16 വരെ നിലനിൽക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഗജകേസരി രാജയോഗം ഇവർക്ക് ശരിക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. വരുമാനത്തിൽ വൻ വർദ്ധനവ്, പുതിയ വഴികൾ തുറക്കപ്പെടും. സ്ഥാനക്കയറ്റം, ശമ്പള വർദ്ധനവ് എന്നിവ കൂടാതെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുതിയ പദ്ധതികൾ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശത്ത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം, നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഓഹരി വിപണി, വാതുവയ്പ്പ്, ലോട്ടറി എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ, എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാൻ കഴിയും. ആത്മാഭിമാനം വർദ്ധിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഗജകേസരി രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും ശുഭകരമായിരിക്കും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ സുഹൃത്തുക്കളുമായോ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ സമയത്ത് മത്സരബുദ്ധിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏത് പരീക്ഷയിലും വിജയം നേടാൻ കഴിയും. തടസ്സപ്പെട്ടതും നിർത്തിവച്ചതുമായ ജോലികൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടും. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, തൊഴിലുള്ളവർക്ക് യാത്ര, സ്ഥാനക്കയറ്റം, ശമ്പള വർദ്ധനവ് എന്നിവയുടെ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും
മിഥുനം (Gemini): ഗജകേസരി രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഈ രാശിക്കാർക്കും ശുഭകരമായിരിക്കും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ സുഹൃത്തുക്കളുമായോ യാത്ര ചെയ്യാം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകാം, ജീവിത പങ്കാളിയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് സമയം നല്ലതായിരിക്കും, ബിസിനസ് മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും
ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഗജകേസരി യോഗം എന്നാൽ ആനപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന സിംഹം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ യോഗത്തിൽ ചന്ദ്രൻ വ്യാഴം, ബുധൻ, ശുക്രൻ എന്നിവരുമായി ചേർന്നാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വ്യാഴം, ബുധൻ, ശുക്രൻ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിനൊപ്പം ചന്ദ്രൻ കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിൽ ജാതകത്തിൽ ഗജകേസരി യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഒരു ജാതകത്തിന്റെ ലഗ്നം, നാലാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ യോഗമുണ്ടാകും. ചന്ദ്രനോ വ്യാഴമോ പരസ്പരം ഉച്ച രാശിയിൽ ആണെങ്കിൽ ഗജകേസരി യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു.
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറും, തുലാം രാശിക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!