Gajakesari Yoga: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംഗമത്തിലൂടെ ഗജകേസരി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും ഭാഗ്യപ്പെരുമഴ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Guru Chandra Yuti: നവംബറിൽ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ചേർന്ന് ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും, ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് നൽകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...
Gajakesari Yoga Impact: ഗജകേസരി രാജയോഗം മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും, ഭാഗ്യം അവരുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും, ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും, സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയും വർദ്ധിക്കും.
ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായ വ്യാഴത്തെ ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ വളരെ പ്രത്യേക ഗ്രഹമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വ്യാഴത്തെ ഭാഗ്യം, സമ്പത്ത്, അറിവ്, ജ്ഞാനം, വിദ്യാഭ്യാസം, മതം, നീതി തുടങ്ങിയവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നതും.
തൽഫലമായി വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ 12 രാശികളുടെയും ജീവിതത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും.
വ്യാഴം സാധാരണയായി 12 മാസം ഒരു രാശിയിൽ തുടരും. ഇത്തവണ അതിന്റെ സംക്രമണം കാരണം ഒക്ടോബർ 18 ന് കർക്കടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു, ഡിസംബർ വരെ ഇവിടെ തുടരും.
വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിമാറ്റം ഒന്നോ അതിലധികമോ ഗ്രഹങ്ങളുമായി സംയോജിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും, ഇത് ശുഭ-അശുഭ യോഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കും. നവംബർ 10 ന് മനസ്സിന്റെ പ്രതീകമായ ചന്ദ്രൻ മിഥുനത്തിൽ നിന്ന് കർക്കടകത്തിലേക്ക് മാറും.
ഇതിലൂടെ കർക്കടകത്തിൽ ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും കൂടിച്ചേർന്ന് ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും, അത് നവംബർ 12 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ഇത് ഇവരുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.
അതുപോലെ വ്യാഴം ചന്ദ്രനുമായി ചേർന്ന് ഗജകേസരി രാജയോഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കും, ഇത് ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറ്റിമറിക്കും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...
മേടം (Aries): ഈ രാശിയുടെ നാലാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും സംയോജിക്കുന്നത് ഗജകേസരി യോഗത്തിന് കാരണമാകും. ഇതോടൊപ്പം ഹംസ രാജയോഗവും രൂപം കൊള്ളുന്നു. അഞ്ച് മഹാപുരുഷ യോഗങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഈ ശുഭ യോഗം ഇവർക്ക് ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ രണ്ട് യോഗങ്ങളുടെയും ഒരേസമയം രൂപീകരണം വളരെ ശുഭകരമായ ഒരു അടയാളമാണ്. ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും. സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് പുരോഗതിക്കുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട്.
കർക്കടകം (Cancer): ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. തൽഫലമായി, ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഹംസ യോഗയും ഗജകേസരി യോഗയും പ്രയോജനപ്പെടും, ഇത് ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അന്തസ്സിലേക്കും നയിക്കും. സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ ഈ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു, ഇത് ഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കും. നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടും, കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രാപ്തരാക്കും. വർദ്ധിച്ച ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ സഹായിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇവർക്ക് ഈ യോഗത്തിലൂടെ വരുമാനം വർധിക്കും, തൊഴിലിൽ അഭിവ്യദ്ധി, ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൽ മികച്ച മാറ്റങ്ങൾ, ആരോവ്യം മെച്ചപ്പെടും.
തുലാം (Libra): ഇവർക്കും ഈ യോഗം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും, ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ, വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കും, ജീവിതം മാറിമറിയും.
കന്നി (Virgo): ഇവർക്കും ഈ രാജയോഗത്തിലൂടെ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കും. വരുമാനം വർധിക്കും, ജീവിതത്തിൽ വിജയം, ധനനേട്ടം എന്നിവയുണ്ടാകും.
മകരം (Capricorn): ഇവരുടെ വരുമാനം ഈ രാജയോഗത്താൽ ഇരട്ടിയാക്കും, വീട്, വാഹനം വാങ്ങാൻ യോഗം, കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
