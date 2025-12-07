English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Guru Gochar 2026: ജോലിയും സമ്പത്തും സുരക്ഷിതം; 2026 ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് സുവർണകാലം

Guru Gochar 2026: ജോലിയും സമ്പത്തും സുരക്ഷിതം; 2026 ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് സുവർണകാലം

Astrological Predictions 2026: ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാശിമാറ്റം 12 രാശിക്കാരിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തും. പല ഗുണദോഷഫലങ്ങളും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഉണ്ടാകും.
  Dec 07, 2025, 09:13 PM IST

 

 
വ്യാഴത്തിൻറെ രാശിമാറ്റം പലവിധത്തിലാണ് ഓരോ രാശിക്കാരിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുക. ഇപ്പോൾ വ്യാഴത്തിൻറെ അതിവേഗ സഞ്ചാരമാണ് നടക്കുന്നത്.

വ്യാഴത്തിൻറെ സഞ്ചാരം പുതുവർഷത്തിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും.

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ബിസിനസ് മികച്ചതാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേഗം പരിഹാരം കാണാനാകും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും നിറയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

