Navapanchama Rajayoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ നവപഞ്ചമ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടം

Guru Mangal Gochar: ജ്യോതിഷപ്രകാരം 13 സെപ്റ്റംബറിന് ചൊവ്വ തുലാം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും അതിലൂടെ വ്യാഴവുമായി സംയോജിക്കുകയും നവമഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും
Navpancham Rajayoga 2025: ജ്യോതിഷത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവെന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യാഴത്തെ പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വ്യാഴം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ രാശി മാറ്റുന്നു. നിലവിൽ വ്യാഴം മിഥുനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു.
അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹവുമായി സംയോജിച്ച്, വ്യാഴം ശുഭ-അശുഭകരമായ രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇനി ഉടൻ തന്നെ വ്യാഴം ചൊവ്വയുമായി സംയോജിക്കും അതിലൂടെ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
ഗുരു-ചൊവ്വ നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്തിലൂടെ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ചൊവ്വ സെപ്റ്റംബർ 13 ന് കന്നി രാശി വിട്ട് ശുക്രന്റെ രാശിയായ തുലാം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. വ്യാഴം മിഥുന രാശിയിലും ഇരിക്കുന്നു.
ചൊവ്വ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ മിഥുന രാശിയിലും വ്യാഴം ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ തുലാം രാശിയിലും ഇരിക്കുന്നതിലൂടെ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): വ്യാഴം-ചൊവ്വയുടെ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഇവർക്ക് ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ജോലി മാറാൻ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ശമ്പള വർദ്ധനവിനും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും സാധ്യത, ബിസിനസ് മേഖലയിലും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ലാഭം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും നല്ലതായിരിക്കും. പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. പ്രണയ ജീവിതം നല്ലതായിരിക്കും. പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.
മീനം (Pisces): ഇവർക്കും നവപഞ്ചമ യോഗം വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകാം, കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ, കരിയർ മേഖലയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ മികച്ച പ്രകടനം, ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തുലിതാവസ്ഥയും അനുഭവപ്പെടും. പങ്കാളിയുമായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇവർക്കും നവപഞ്ചമ രാജയോഗം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും, ആത്മീയതയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും, ജോലിയിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, സഹപ്രവർത്തകരുമായി സൗഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും, വാതുവയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസിൽ നല്ല ലാഭം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമാകും, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കും, ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. ഇണയോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ സമയം ചെലവഴിക്കും, ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, സമാധാനം, ഭാഗ്യം എന്നിവ വർദ്ധിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
