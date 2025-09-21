English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!

Guru Shukra Gochar 2025: സെപ്റ്റംബർ 25 ന് വ്യാഴവും ശുക്രനും പരസ്പരം 45 ഡിഗ്രി കോണിൽ എത്തും അതിലൂടെ അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗം സൃഷ്ടിക്കും.  അതിലൂടെ ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് വിശേഷ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.
1 /7

Ardhakendra Yoga 2025: വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായ വ്യാഴം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം രാശി മാറ്റുന്നു, ഇത് 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തെ ഏതെങ്കിലമൊക്കെ  വിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്.

2 /7

നിലവിൽ വ്യാഴം മിഥുനത്തിലാണ്. ഈ വർഷം അവിടെ തന്നെ തുടരും. തൽഫലമായി വ്യാഴം സംയോജനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തും.  ഇതിലൂടെ ശുഭ-അശുഭ യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

3 /7

നവരാത്രിയിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായ വ്യാഴം, അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായ ശുക്രനുമായി സംയോജിച്ച് അർദ്ധകേന്ദ്രയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.  ഇതിലൂടെ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും . ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...   

4 /7

ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 25 ന് പുലർച്ചെ 5:16 ന് വ്യാഴവും ശുക്രനും പരസ്പരം 45 ഡിഗ്രിയിൽ വന്നുചേരുകയും അതിലൂടെ അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ശുക്രൻ നിലവിൽ കേതുവിനൊപ്പം ചിങ്ങരാശിയിലാണ്.

5 /7

ഇടവം (Taurus): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വ്യാഴ-ശുക്ര അർദ്ധകേന്ദ്രയോഗം ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും ഗുണകരമായിരിക്കും. വ്യാഴം ലഗ്നത്തിലും ബുധൻ നാലാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം ആസ്വാദ്യകരമാകും, ദാമ്പത്യജീവിതവും കൂടുതൽ ഐക്യവും സന്തോഷകരവുമാകും. ഭൂമി, കെട്ടിടങ്ങൾ, സ്വത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, വ്യാഴത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ബഹുമാനവും സാമൂഹിക നിലയും വർദ്ധിക്കും. പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് വിജയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കും.

6 /7

ചിങ്ങം (Leo):  ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ബുധ-വ്യാഴ അർദ്ധകേന്ദ്രയോഗം വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും. ശുക്രൻ നിലവിൽ ലഗ്നത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകയും ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഈ യോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വ്യക്തികൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം നേടാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലും ധൈര്യത്തിലും ഗണ്യമായ വർദ്ധനവുണ്ടാകും, മത്സരങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും മറികടക്കാൻ ഈ ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

7 /7

ധനു (sagittarius):  വ്യാഴ-ശുക്ര അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കും. ഈ കാലഘട്ടം ഭാഗ്യകരവും പുതിയ അവസരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ ക്രമേണ പൂർത്തീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും, ആത്മവിശ്വാസവും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവും വർദ്ധിക്കും, വലുതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ജോലികൾ പോലും എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും. ഈ സമയത്ത് വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് ശക്തമായ സാധ്യതകളുണ്ട്.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Guru Shukra Yuti Ardhakendra yoga Rajayoga Navarathri Navaratri 2025 Astrology lucky zodiacs

Next Gallery

Kerala Gold Rate Today: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല

You May Like

Sponsored by Taboola