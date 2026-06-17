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Gajalakshmi Rajayoga 2026: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ജോലിയിലും നിക്ഷേപത്തിലും ലഭിക്കും വമ്പൻ ലാഭം

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 17, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:55 PM IST

Guru Shukra Yuti: കർക്കടകത്തിൽ വ്യാഴവും ശുക്രനും കൂടിച്ചേർന്ന് ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് ജൂലൈ വരെ തുടരും. ഇതിലൂടെ ചില രാശിയുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും.

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Gajalakshmi Rajayoga 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംയോജനത്താൽ രൂപപ്പെടുന്ന യോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

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ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം വളരെ ശുഭകരമായ ഒരു യോഗമാണ്.  ഇത് സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി, സുഖം, ക്ഷേമം എന്നിവ നൽകും. 

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ജാതകത്തിലോ സംക്രമണത്തിലൂടെയോ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ യോഗം വ്യക്തികൾക്ക് സാമ്പത്തിക ശക്തിയും ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങളും നൽകും. 

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നിലവിൽ വ്യാഴത്തിന്റെയും ശുക്രന്റെയും കർക്കടകത്തിലെ സംയോജനം ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഈ ശുഭകരമായ സംയോജനം ജൂലൈ വരെ പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരും.

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ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് പ്രഭാവം ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് ആ ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്നറിയാം...

 

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കർക്കടകം (Cancer): ഈ രാശിയിലാണ് ഗജലക്ഷ്മി യോഗം രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകരയായിരിക്കും. ഈ സമയം ഇവർക്ക് പരമാവധി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ കഴിയും, ഭാഗ്യം അനുകൂലിക്കും, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ബിസിനസ്സ് ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. തൊഴിൽ പുരോഗതിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും.

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ധനു (Sagittarius):  ഇവർക്കും ഈ യോഗം സാമ്പത്തികമായി അനുകൂലമായിരിക്കും. ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുത്തും. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും ആഡംബരങ്ങളിലും വർദ്ധനവുണ്ടാകും. ബിസിനസുകാർക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും. നേതൃത്വം നേടാനോ ജോലിയിൽ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം നേടാനോ സാധ്യത.

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മീനം (Pisces):  ഈ സമയം ഇവർക്കും നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, കരിയറിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിജയം സാധ്യമാണ്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, തൊഴിലുള്ളവർക്ക് പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും, സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ വിജയിച്ചേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു മത്സരത്തിലോ പരിപാടിയിലോ വിജയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
Rajayoga
Guru Shukra Yuti
Gajalakshami Rajayoga
Gajalakshami Yoga
Astrology
Horoscope

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