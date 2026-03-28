Hair Growth Oils: ഈ എണ്ണകൾ ആവണക്കെണ്ണയുമായി ചേർത്ത് പുരട്ടൂ; മുടി പനങ്കുല പോലെ വളരും

Hair Care Tips Malayalam: മുടി കൊഴിച്ചിൽ, താരൻ എന്നിവയെ ചെറുത്ത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതാക്കാനും മുടി വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന എണ്ണകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം.
  • Mar 28, 2026, 10:38 PM IST
ആവണക്കെണ്ണ മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നു. ഇവയിലെ വിറ്റാമിൻ ഇ, ഒലിക് ആസിഡ് എന്നിവ മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവയാണ്.

ജോജോബ ഓയിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് തലയോട്ടിയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മുടി വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

ഒലിവ് ഓയിൽ മുടി വളരുന്നതിന് മികച്ചതാണ്. ഇവയിൽ ആൻറി ഓക്സിഡൻറുകൾ, വിറ്റാമിൻ ഇ എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ, വിറ്റാമിൻ ഇ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് മുടി പൊട്ടുന്നത് തടയാനും മുടി വേഗത്തിൽ വളരാനും സഹായിക്കുന്നു.

താരനെ ചെറുക്കാനും മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇല്ലാതാക്കാനും ബദാം ഓയിൽ മികച്ചതാണ്. ഇതിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതാക്കും.

താരനെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളമായി അടങ്ങിയ എണ്ണയാണ് നെല്ലിക്കയെണ്ണ. ഇത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും താരനെ ഇല്ലാതാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. (Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.)

You May Like

Sponsored by Taboola