Hair Growth Oils: ഈ എണ്ണകൾ ആവണക്കെണ്ണയുമായി ചേർത്ത് പുരട്ടൂ; മുടി പനങ്കുല പോലെ വളരും

Hair Care Tips Malayalam: മുടി കൊഴിച്ചിൽ, താരൻ എന്നിവയെ ചെറുത്ത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതാക്കാനും മുടി വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന എണ്ണകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം.
ആവണക്കെണ്ണ മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നു. ഇവയിലെ വിറ്റാമിൻ ഇ, ഒലിക് ആസിഡ് എന്നിവ മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവയാണ്.
ജോജോബ ഓയിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് തലയോട്ടിയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മുടി വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.
ഒലിവ് ഓയിൽ മുടി വളരുന്നതിന് മികച്ചതാണ്. ഇവയിൽ ആൻറി ഓക്സിഡൻറുകൾ, വിറ്റാമിൻ ഇ എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ, വിറ്റാമിൻ ഇ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് മുടി പൊട്ടുന്നത് തടയാനും മുടി വേഗത്തിൽ വളരാനും സഹായിക്കുന്നു.
താരനെ ചെറുക്കാനും മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇല്ലാതാക്കാനും ബദാം ഓയിൽ മികച്ചതാണ്. ഇതിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതാക്കും.
താരനെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളമായി അടങ്ങിയ എണ്ണയാണ് നെല്ലിക്കയെണ്ണ. ഇത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും താരനെ ഇല്ലാതാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. (Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.)