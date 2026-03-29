Hair Care Tips: മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആയുർവേദ പരിഹാരം... ഈ എണ്ണകൾ മികച്ചത്!

Summer Hair Care Tips: വേനൽക്കാലത്ത് മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന എണ്ണകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.
വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് മുടിപൊട്ടലും മുടികൊഴിച്ചിലും നിയന്ത്രിച്ച് മുടി വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
വിറ്റാമിൻ ഇ, ഫോളിക് ആസിഡുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ് ആവണക്കെണ്ണ. ഇത് താരൻ ഇല്ലാതാക്കാനും മുടിയുടെ വേരുകൾ കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇതുവഴി മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കുന്നു.
ഉള്ളി, വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച എണ്ണ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മുടി വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നല്ലതാണ്. ഇത് തലയോട്ടി വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
ഭൃംഗരാജ് എണ്ണ മുടികൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് മുടിയുടെ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാനും നല്ലതാണ്. ഇത് തലയോട്ടിയിലെ രക്തചംക്രമണം വർധിപ്പിക്കാനും രോമകൂപങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും മികച്ചതാണ്.
വേപ്പെണ്ണ താരൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ മികച്ചതാണ്. തലയോട്ടി വരണ്ടുപോകുന്നത് തടയാനും മുടിയിഴകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അൽപം വേപ്പെണ്ണ ആവണക്കെണ്ണയുമായി ചേർത്ത് തലയോട്ടിയിലും മുടിയിലും പുരട്ടുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ സഹായിക്കും.