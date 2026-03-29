Hair Care Tips: മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആയുർവേദ പരിഹാരം... ഈ എണ്ണകൾ മികച്ചത്!

Summer Hair Care Tips: വേനൽക്കാലത്ത് മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം മികച്ചതാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന എണ്ണകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.
  • Mar 29, 2026, 04:53 PM IST
1 /5

വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് മുടിപൊട്ടലും മുടികൊഴിച്ചിലും നിയന്ത്രിച്ച് മുടി വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

2 /5

വിറ്റാമിൻ ഇ, ഫോളിക് ആസിഡുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ് ആവണക്കെണ്ണ. ഇത് താരൻ ഇല്ലാതാക്കാനും മുടിയുടെ വേരുകൾ കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇതുവഴി മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കുന്നു.

3 /5

ഉള്ളി, വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച എണ്ണ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മുടി വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നല്ലതാണ്. ഇത് തലയോട്ടി വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

4 /5

ഭൃംഗരാജ് എണ്ണ മുടികൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് മുടിയുടെ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാനും നല്ലതാണ്. ഇത് തലയോട്ടിയിലെ രക്തചംക്രമണം വർധിപ്പിക്കാനും രോമകൂപങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും മികച്ചതാണ്.

5 /5

വേപ്പെണ്ണ താരൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ മികച്ചതാണ്. തലയോട്ടി വരണ്ടുപോകുന്നത് തടയാനും മുടിയിഴകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അൽപം വേപ്പെണ്ണ ആവണക്കെണ്ണയുമായി ചേർത്ത് തലയോട്ടിയിലും മുടിയിലും പുരട്ടുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ സഹായിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

You May Like

Sponsored by Taboola