Hair Care Tips: മുടി കൊഴിച്ചിലിനുള്ള കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും അറിയാം; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ!

  • Sep 11, 2025, 02:46 PM IST
മുടി കൊഴിച്ചിൽ പലരുടെയും ആത്മവിശ്വാസം തകർക്കുന്ന ഒന്നാണ്. താരൻ, തലയോട്ടിലെ അലർജി, ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്.

മുടിയുടെ അറ്റം പിളരുന്നതും മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നതും പലരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തെല്ലാമാണെന്നും പരിഹാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും അറിയാം.

മോശം ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ മോശമായി ബാധിക്കും. പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയുടെ അഭാവം മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകും. പച്ചക്കറികൾ, പഴവർഗങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ എന്നവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

യോഗ, ധ്യാനം പോലുള്ളവ ശീലിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മികച്ചതാക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ മുടിയുടെയും ചർമ്മത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യം മികച്ചതാക്കുന്നു.

ഹൈയർ കളറുകൾ, കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റുകൾ എന്നിവയുടെ അമിത ഉപയോഗം മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കും. അതിനാൽ പ്രകൃതിദത്ത ഉത്പന്നങ്ങൾ മുടി സംരക്ഷണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

തലയോട്ടി വൃത്തിയായും ശുചിത്വത്തോടെയും സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. (Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.)

