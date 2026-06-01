/Hamsa Rajayogam 2026: ഹംസ രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഡബിൾ ഭാഗ്യങ്ങൾ..!

Hamsa Rajayogam 2026: ഹംസ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഭാഗ്യത്തേരിൽ ഏറുന്ന രാശിക്കാർ ആരൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം
മേടം രാശി: സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. മുടങ്ങികിടന്ന പദ്ധതികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകും. ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടാനാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകാനിടയാകും
മിഥുനം രാശി: സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല വരുമാനം ലഭ്യമാകും. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനാകും.
ചിങ്ങം രാശി: ബിസിനസ്സിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ കഴിവുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനവും സ്വാധീനവും വർദ്ധിക്കാനിടയാകും.
തുലാം രാശി: ധനപരമായി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. കടം കൊടുത്ത തുക തിരികെ ലഭിക്കും. പുതിയനിക്ഷേപങ്ങൾ ലാഭകരമാകും. വീടും വാഹനവും വാങ്ങാൻ അനുകൂലമായ സമയമാണ്. കുടുംബ ജീവിതത്തില് സമാധാനവും സന്തോഷവും വർധിക്കും.
ധനു രാശി: ജോലിയിൽ മികച്ച അവസരങ്ങളാണ് ലഭിക്കുക. വരുമാനം വർധിക്കാനിടയാക്കും. അധ്യാപന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. അത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.