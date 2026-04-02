  • Hanuman Jayanti 2026 Lucky Zodiacs: ഇന്ന് ഹനുമാൻ ജയന്തി, ഒപ്പം ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗവും; വരുന്ന ഒരുമാസക്കാലം ഈ രാശികൾക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ!

Hanuman Jayanti 2026: ഇന്ന് ഹനുമാൻ ജയന്തി. ജ്യോതിഷപരമായി ഈ ദിവസം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ചില രാശികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ വന്നുചേരും.

 

ദൃക് പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് ചൈത്ര മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ പൗർണ്ണമി ദിനത്തിലാണ് ഹനുമാൻ ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ ആരാധിക്കുന്നതും സുന്ദരകാണ്ഡം പാരായണം ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്.

 
ഇത്തവണത്തെ ഹനുമാൻ ജയന്തി ദിനം ജ്യോതിഷപരമായും വലിയ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ചൊവ്വ അതിന്റെ രാശിമാറുകയാണ്. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3.27ന് ചൊവ്വ വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിയായ മീനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. മെയ് 11 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:50 വരെ ചൊവ്വ ഇതേ രീതിയിൽ തുടരും.  

ഒപ്പം തന്നെ സൂര്യനും ശനിയും നിലവിൽ മീനം രാശിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ചൊവ്വ കൂടി മീനരാശിയിലെത്തുന്നതോടെ ഇന്ന് ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടും. ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് ഹനുമാൻ ജയന്തി ദിവസമായ ഇന്ന് ശുഭകരമെന്ന് നോക്കാം.  

മിഥുനം - മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിലും ബിസിനസിലും വൻ പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകുന്ന സമയമാണിത്. കഠിനാദ്വാനത്തിന്റെ ഫലമുണ്ടാകും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും. വരുമാനം വർധിക്കും. കലാരം​ഗത്തുള്ളവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ വിജയമുണ്ടാകും. 

കന്നി - കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഏറെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ജോലിയിൽ അം​ഗീകാരവും പ്രശംസയും നേടാനാകും. വ്യക്തിജീവിതത്തിലും സന്തോഷം കൂടും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് കുങ്കുമം നൽകുന്നത് നല്ലതാണ്.  

മീനം - മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഏറെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണിന്ന്. ഈ രാശിയിലാണ് ഇന്ന് ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ബിസിനസ്സിലും കരിയറിലും പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിവരും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. വെല്ലുവിളികളെ ബുദ്ധിപൂർവം നേരിടും. എതിരാളികളെ കീഴടക്കാനാകും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

