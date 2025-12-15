8th Pay Commission Big Update: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഉടൻ; പെൻഷൻകാർക്ക് ​ഗുണമുണ്ടാകുമോ? വിലയിരുത്തൽ ഇങ്ങനെ

8th Pay Commission News: മുൻകാലങ്ങളിൽ ശമ്പള കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടപ്പോഴും ഡിഎയ്ക്കൊപ്പം ഡിആറും വർധിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ്റെ കാലാവധി 2025 ഡിസംബർ 31-ന് അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അടുത്ത ഡിആർ വർധനവ് 2026 ജനുവരിയിൽ വരുമ്പോൾ പെൻഷൻകാരുടെ ക്ഷാമാശ്വാസത്തെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ചില സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
ഡിആർ വർധനവ് നിലയ്ക്കുമോ, അതോ പൂജ്യമാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, നിലവിലെ നിയമങ്ങളും മുൻകാല കീഴ്വഴക്കങ്ങളും അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ശമ്പള കമ്മീഷൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ച ശേഷം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഡിഎ വർധിക്കുന്നതുപോലെ, പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ഡിആറും തുടർന്നും വർധിക്കും.
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതുവരെ, ഇത് വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ വർധിപ്പിക്കുന്നത് തുടരും.
പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ഡിആർ സർക്കാർ സാധാരണയായി വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ (ജനുവരിയിലും ജൂലൈയിലും) വർധിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
ഹോളി, ദീപാവലി തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഇത് സാധാരണയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. വർദ്ധിപ്പിച്ച തുക കുടിശ്ശികയോടുകൂടിയാണ് പെൻഷൻകാർക്ക് ലഭിക്കുക.