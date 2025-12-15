English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8th Pay Commission Big Update: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഉടൻ; പെൻഷൻകാർക്ക് ​ഗുണമുണ്ടാകുമോ? വിലയിരുത്തൽ ഇങ്ങനെ

8th Pay Commission Big Update: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഉടൻ; പെൻഷൻകാർക്ക് ​ഗുണമുണ്ടാകുമോ? വിലയിരുത്തൽ ഇങ്ങനെ

8th Pay Commission News: മുൻകാലങ്ങളിൽ ശമ്പള കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടപ്പോഴും ഡിഎയ്‌ക്കൊപ്പം ഡിആറും വർധിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
  • Dec 15, 2025, 11:49 AM IST
1 /6

ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ്റെ കാലാവധി 2025 ഡിസംബർ 31-ന് അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അടുത്ത ഡിആർ വർധനവ് 2026 ജനുവരിയിൽ വരുമ്പോൾ പെൻഷൻകാരുടെ ക്ഷാമാശ്വാസത്തെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ചില സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

2 /6

ഡിആർ വർധനവ് നിലയ്ക്കുമോ, അതോ പൂജ്യമാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, നിലവിലെ നിയമങ്ങളും മുൻകാല കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളും അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

3 /6

ശമ്പള കമ്മീഷൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ച ശേഷം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഡിഎ വർധിക്കുന്നതുപോലെ, പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ഡിആറും തുടർന്നും വർധിക്കും.

4 /6

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതുവരെ, ഇത് വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ വർധിപ്പിക്കുന്നത് തുടരും. മുൻകാലങ്ങളിൽ ശമ്പള കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടപ്പോഴും ഡിഎയ്‌ക്കൊപ്പം ഡിആറും വർധിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

5 /6

പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ഡിആർ സർക്കാർ സാധാരണയായി വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ (ജനുവരിയിലും ജൂലൈയിലും) വർധിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

6 /6

ഹോളി, ദീപാവലി തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഇത് സാധാരണയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. വർദ്ധിപ്പിച്ച തുക കുടിശ്ശികയോടുകൂടിയാണ് പെൻഷൻകാർക്ക് ലഭിക്കുക.

