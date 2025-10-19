English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Health Benefits of dates: ഈന്തപ്പഴത്തിന് ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളോ....അറിയാം

ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ

ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ
 ഈന്തപ്പഴത്തിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭഹനത്തിനും, മലബന്ധം തടയുന്നതിനും നാരുകൾ അനിവാര്യമാണ്. കൂടാതെ, ഇവയിലെ  നാരുകൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും.   

ആൻ്റിഓക്സിഡൻ്റുകളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഈന്തപ്പഴം. അതിനാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും, ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ് ഇവ.  

ഗർഭാവസ്ഥയുടെ അവസാന ആഴ്ചകളിൽ ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് സെർവിക്കൽ വികാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്.  

ഫ്രൂക്ടോസ് ധാരാളം അടങ്ങിയതിനാൽ ഇത് പഞ്ചസാരക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന് പോഷക ഗുണങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും കലോറി കൂടുതലാണ്.  

ഫോസ്ഫറസ്, കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ധാതുക്കൾ ഇവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നു.   

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

