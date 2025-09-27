Flaxseed: ഫ്ലാക്സ് സീഡിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും!

ചണവിത്തിന് ഇത്രയേറെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?
ഔഷധ കടകളിൽ ഫ്ലാക്സ് സീഡുകൾ ചണ വിത്തുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവയ്ക്ക് ഇത്രയേറെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?
ഒമേഗാ 3 ഫാറ്റി ആസിഡും, വിറ്റാമിൻ ഇ യും ഉള്ളതിനാൽ മുടിയുടെ വളർച്ചക്ക് സഹായിക്കുന്നു.മുടിയുടെ വളർച്ചക്കായി ഫ്ലാക്സ്സീഡ് ഓയിൽ ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം ഉപയോഗിക്കുക.
ഫ്ലാക്സ് സീഡിൽ ധാരാളമായി ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മലബന്ധം കുറക്കാനും ദഹന സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ തടയാനും ശരീരത്തെ സഹായിക്കുന്നു.
കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ താഴാൻ ഫ്ലാക്സ് സീഡിന് സാധിക്കും.
അമിത വണ്ണം ഉള്ളവർ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വണ്ണം കുറക്കാൻ സഹായിക്കും. ധാരാളം ന്യൂട്രിയന്റ്സ് ഫ്ലാക്സ് സീഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഫ്ളാക്സ് സീഡിലെ ഫൈബർ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. ഇത് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമോ, ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധമോ ഉള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.