Health benefits of Yogurt: പോഷകസമ്പന്നമായ യോഗർട്ടിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം

യോഗർട്ടിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം
കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട യോഗർട്ടിന് എണ്ണമറ്റ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. യോഗർട്ടിൽ പോഷകങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഇത് പ്രോട്ടീനിൻ്റെയും കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമാണ്. ബി കോംപ്ലക്സ് വിറ്റാമിനുകൾ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയും യോഗർട്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ദിവസവും തൈര് കഴിക്കുന്നത് കുടലിലെ ദോഷകരമായ ബാക്ടീരിയകളെ കൊല്ലുകയും ദഹനവ്യവസ്ഥയെ ആരോഗ്യകരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലാക്ടോസ് അസഹിഷ്ണുത, മലബന്ധം, കുടൽ രോഗം, ഹെലിക്കോബാക്റ്റർ പൈലോറി ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അണുബാധകൾ എന്നിവയിലും യോഗർട്ട് ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പതിവായി യോഗർട്ട് കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വിവിധ അണുബാധകളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മധുരമില്ലാത്ത യോഗർട്ട് പതിവായി കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, കൂടാതെ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്.
കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് യോഗർട്ട്. അതിനാൽ അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇത് ഉത്തമമാണ്. യോഗർട്ട് പതിവായി കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അസ്ഥിയുടെ ശക്തി മെച്ചപ്പെടുന്നു. ഇതുവഴി ഒടിവുകൾ, ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
യോഗർട്ടിലെ പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ ഉത്കണ്ഠയും സമ്മർദ്ദവും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ, വിഷാദരോഗമുള്ളവർക്ക് ഉത്തമമാണ് യോഗർട്ട്.
