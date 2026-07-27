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Healthy Fat: കൊഴുപ്പ് ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യം; ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ..!

Written ByKarthika V
Published: Jul 27, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:24 PM IST

അമിതവണ്ണം, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം എന്നിവയുടെ പ്രധാന കാരണം കൊഴുപ്പാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയയും നാൾ കരുതിയത്. പക്ഷെ പുതിയ പഠനം പറയുന്നത് എല്ലാ കൊഴുപ്പും അപകടരമല്ലെന്നാണ്. 

 

കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ചില കൊഴുപ്പ് നഷ്ടമായാൽ ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റബോളിസത്തെ ബാധിക്കുകയും പ്രമേഹത്തിന്റെ സാധ്യത കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. പുതിയ പഠന പ്രകാരം ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ് ടിഷ്യു ഒരു അവയവം പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ്, ഹോർമോണുകൾ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കും. 

 

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മിഷിഗൺ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഫാമിലിയൽ പാർഷ്യൽ ലിപ്പോഡിസ്ട്രോഫി ടൈപ്പ് 2 (FPLD2) എന്ന അപൂർവ ജനിതക വൈകല്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയത്. ഫാമിലിയൽ പാർഷ്യൽ ലിപോഡിസ്ട്രോഫി ടൈപ്പ് 2 (FPLD2) ബാധിച്ച മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നതിനായിരുന്നു പരീക്ഷണം.

 

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ഇതിനായി മനുഷ്യരിൽ ലമിൻ എ/സി (Lamin A/C) ജീൻ തകരാറിലാവുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായി ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ എലികളെ ഗവേഷകർ പരീക്ഷണശാലയിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഈ രോഗമുള്ള രോഗികൾ ദാനം ചെയ്ത കൊഴുപ്പ് ടിഷ്യൂകളും ഗവേഷകർ പരിശോധിച്ചു. കൊഴുപ്പ് ടിഷ്യൂകൾ ക്രമേണ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെയും മെറ്റബോളിസം തകരാറിലാകുന്നതിന്റെയും യഥാർത്ഥ കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ കോശ തലത്തിലും മോളിക്യുലാർ തലത്തിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്തു.

 

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രോഗബാധിതമായ കൊഴുപ്പ് കോശങ്ങൾക്ക് ലിപിഡുകളെ സാധാരണ പോലെ സംഭരിക്കാനോ വിഘടിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം കോശങ്ങളിൽ കടുത്ത വീക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിനൊപ്പം ഊർജ്ജം നൽകുന്ന മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ പ്രവർത്തനവും തകരാറിലാകും. ഈ തകരാറുകൾ കാരണം കൊഴുപ്പ് ടിഷ്യു നശിച്ചുപോകും. ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ് കുറയുമ്പോൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവും ഹോർമോണുകളും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശരീരത്തിന് കഴിയാതെ വരുന്നു. ഇത് പ്രമേഹം, ഫാറ്റി ലിവർ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

 

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ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ് നമ്മുടെ ആരോ​ഗ്യത്തിന് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തെ ബീറ്റാ കോശങ്ങളുടെ രോഗമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് കൊഴുപ്പ് കോശങ്ങളുടെ രോഗമാണ്. ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ജൈവ സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലാകുന്നതിലൂടെ കൊഴുപ്പ് കോശങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. എന്തിന് ടിഷ്യൂ നഷ്ടമാകാൻ തന്നെ ഇത് കാരണമാകും.

 

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ഇവിടെയാണ് ശരീരഭാരം കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. കൊഴുപ്പ് പൂർണ്ണമായി കളയുകയല്ല വേണ്ടത്. മറിച്ച്, അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ് ഒഴിവാക്കി ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ് നിലനിർത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. കൊഴുപ്പ് ടിഷ്യു വെറുമൊരു ഊർജ്ജ സംഭരണി മാത്രമല്ല മറിച്ച് വിശപ്പ്, ഇൻസുലിൻ അളവ്, ശരീരത്തിലെ വീക്കം, മെറ്റബോളിസം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെ പുറത്തുവിടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥി കൂടിയാണ്.

 

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ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പിനെ ഭയക്കേണ്ടതില്ല. ശരീരത്തിൽ അധികമുള്ള കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും, ശരിയായ മെറ്റബോളിസത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ് നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ പുതിയ ചികിത്സാ രീതികൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ. (Disclaimer: ലേഖനത്തിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അറിവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, ഇത് വൈദ്യോപദേശത്തിന് പകരമാവില്ല.)

TAGS:
Healthy Fat
Healthy fat cells
Metabolism

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