  • Heart attack in Kids: കുട്ടികളിലെ ഹൃദയാഘാതത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

Heart attack in Kids: കുട്ടികളിലെ ഹൃദയാഘാതത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

കുട്ടികളിലെ ഹൃദയാഘാതം
  • Oct 14, 2025, 07:20 PM IST

നെഞ്ചിന് കലശലായ വേദന അനുഭവപ്പെടുക, തുടർച്ചയായി നെഞ്ചിൽ അസ്വസ്ഥത എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.   

ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കടി ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടാകുക എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക.   

വേനൽ അല്ലെങ്കിലും കുട്ടികൾ തുടർച്ചയായി വിയർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക.   

പല്ലിന് പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിലും മുഖത്തിന് തുടർച്ചയായി വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.   

എപ്പോഴും ഉറക്കം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. 

ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

Heart attack in kids Heart Attack Kids health

