Herbal Teas: മികച്ച ആരോ​ഗ്യത്തിന് ഹെർബൽ ചായകൾ..! ഇന്ന് തന്നെ ശീലമാക്കാം...

Herbal Tea For Health: ആരോ​ഗ്യം സംരക്ഷിക്കുകയെന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിനായി ആരോ​ഗ്യകരമായ ഡയറ്റ് പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്.

 

ദിവസവും ഹെർബൽ ടീ കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരോ​ഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോ​ഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായകമാണ്.  

 
ലെമൺഗ്രാസ് ടീ - ലെമൺഗ്രാസ് ടീ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഡൈയൂററ്റിക് ആണ്. ശരീരത്തിലെ വിഷവസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളാനും കരളിന്റെയും വൃക്കയുടെയും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കും.

ചെമ്പരത്തി ചായ - രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയതാണ് ചെമ്പരത്തി ചായ.  

ഇഞ്ചി ചായ - ഇ‍ഞ്ചി ചായയിൽ ധാരാളം ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളും, ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ​ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടും.

പെപ്പർമിന്റ് ചായ - പെപ്പർമിന്റ് ചായയിൽ മെന്തോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദഹനനാളത്തിന്റെ പേശികളെ വിശ്രമിക്കാൻ സഹായിക്കും. വയറുവേദന, ഗ്യാസ്, മലബന്ധം എന്നിവ അകറ്റാനും സഹായിക്കും.  

തുളസി ചായ - തുളസി കോർട്ടിസോളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും അകറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു.   

ചമോമൈൽ ചായ - നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാൻ ചമോമൈൽ ചായ സഹായകമാണ്.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളും പൊതുവായ വിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വൈദ്യോപദേശം തേടുക)'  

