Indoor Plants: ഓക്സിജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 5 ഇൻഡോർ സസ്യങ്ങൾ

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 5 ഇൻഡോർ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം
ഇൻഡോർ സസ്യങ്ങൾ വെറും അലങ്കാരമായി മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഇവ ധാരാളം ഓക്സിജൻ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 5 ഇൻഡോർ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം
വളരെ ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളുള്ള ഗെർബെറ ഡെയ്സിയെ അലങ്കാരത്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ്. എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് ട്രൈക്ലോറോഎത്തിലീൻ, ബെൻസീൻ എന്നിവയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.
പനയുടെ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന അരീക്ക പാം ബെൻസീൻ, ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് തുടങ്ങിയ വിഷവസ്തുക്കളെ ആഗിരണം ചെയ്ത് ശുദ്ധമായ ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു.
ബെൻസീൻ, സൈലീൻ, ട്രൈക്ലോറോഎത്തിലീൻ തുടങ്ങിയവ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ സ്നേക്ക് പ്ലാൻ്റിന് സാധിക്കും. രാത്രിയിലാണ് ഈ ചെടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.
കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡോർ സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി അറിയപ്പെടുന്ന സ്പൈഡർ പ്ലാൻ്റ് , കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്, സിഗരറ്റ് പുകയിൽ നിന്നുള്ള വിഷവസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു.
ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയവ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ മണിപ്ലാൻ്റിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് നാസയുടെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്. സ്നേക്ക് പ്ലാൻ്റിനെ പോലെ രാത്രിയിലാണ് ഇവ ഓക്സിജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.