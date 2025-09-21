English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sydney Sweeney: ആരാണീ സിഡ്‌നി സ്വീനി? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് സിഡ്‌നി സ്വീനി എത്തുമോ?

Bollywood actress: യൂഫോറിയ, ദി വൈറ്റ് ലോട്ടസ്, എനിവൺ ബട്ട് യൂ എന്നീ പ്രോജെക്റ്റുകളിലൂടെ സിനിമാപ്രേമികൾക്ക് സുപരിചിതയായ ഹോളിവുഡ് നടിയാണ് സിഡ്നി സ്വീനി
ഹോളിവു‍ഡ് താരം സിഡ്നി സ്വീനി ബോളിവുഡിന്റെ ഭാ​ഗമാകാനൊരുങ്ങുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഭാ​ഗമാകുമെന്നും ഇതിനായി ഒരു ലീഡിങ് കമ്പനി 530 കോടി രൂപയാണ് സിഡ്നിക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുമാണ് 'ദി സൺ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ബോളിവുഡിൽ ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ 530 കോടി രൂപയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി സിഡ്നിയ്ക്ക് വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റിയുമായി പ്രണയത്തിലാവുന്ന അമേരിക്കൻ യുവതിയായിരിക്കും സിഡ്നി ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

2026 തുടക്കത്തോടെ ന്യൂയോർക്ക്, പാരീസ്, ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട്.

വൻതുക പ്രതിഫലമായി വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്തത് സിഡ്നിയെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ദി സണ്ണിലെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ഏത് കമ്പനിയാണെന്നും കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് ആരെന്നും പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. സിഡ്‌നിയുടെ ബോളിവുഡ് എന്‍ട്രി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും താരത്തിന്റെ ആരാധകര്‍ ആവേശത്തിലാണ്.

അമേരിക്കൻ നടിയായ സിഡ്നി സ്വീനി ദ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ്സ് ടെയിൽ, ഷാർപ്പ് ഒബ്ജക്ട്സ്, എവരിവിം​ഗ് സക്സ് തുടങ്ങിയ ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്.

സിഡ്നി സ്വീനി ഒരു ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അത് രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ നേടുമെന്നുറപ്പാണ്. അതേസമയം ഇത്ര വലിയൊരു പ്രൊജക്ട് സാധ്യമാകുമോ എന്നും ചിലര്‍ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

