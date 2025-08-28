Horoscope 28 August 2025: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെയുള്ള ദിവസം ആയിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വരും. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. വസ്തു വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ വേണം. ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം ആയിരിക്കും. നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ വേണം. ബിസിനസിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പഠനത്തിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. വസ്തു വാങ്ങാൻ യോഗം കാണുന്നു.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വരുമാനം വർധിക്കും. ജോലിത്തിരക്ക് വർധിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് കഴിവിന് അനുസരിച്ച് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. കൊടുത്ത പണം തിരികെ ലഭിക്കും.
തുലാം രാശിക്കാർ ഇന്ന് പണം കടം വാങ്ങരുത്. ആലോചിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന ജോലികൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രം ചെയ്ത് തീർക്കുക.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമാണ്. വസ്തു വാങ്ങാൻ യോഗമുണ്ടാകും. ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മർദ്ദം കുറയും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അതീവ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായ ദിവസമാണ്. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ട ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ജോലി സ്ഥലത്തെ ചതികളെ സൂക്ഷിക്കുക. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും സഹായിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഓഫറുകൾ വരും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിക്കും. മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ജോലി വർധിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
