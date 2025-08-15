English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Horoscope August 15: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.
1 /12

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സമ്മിശ്ര ഗുണങ്ങളുള്ള ദിവസമാണ്. സർഗ്ഗാത്മകത വർധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും.

2 /12

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

3 /12

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പിന്തുണയുണ്ടാകും.

4 /12

കർക്കടക രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അച്ചടക്കത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും. സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. മുതിർന്നവരുടെ പിന്തുണ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും.

5 /12

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. സമൂഹത്തിൽ പ്രശസ്തി വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. മുതിർന്നവരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും.

6 /12

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സമ്മിശ്ര ഗുണങ്ങളുള്ള ദിവസം ആയിരിക്കും. ജോലിയിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും. ജോലിയിൽ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക.

7 /12

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ നിറവേറ്റും.

8 /12

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ വെല്ലുവിളിയുണ്ടാകും. കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും.

9 /12

ധനു രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉത്സാഹം വർധിക്കും. മുതിർന്നവരെ അനുസരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കും.

10 /12

മകരം രാശിക്കാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനാകും. ഭയം, ആശയക്കുഴപ്പം എന്നിവ ഒഴിവാകും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും.

11 /12

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമാണ്. മത്സരങ്ങളിൽ വിജയമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരതയുണ്ടാകും. ധൈര്യം വർധിക്കും.

12 /12

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. കുടുംബജീവിതം സംതൃപ്തമാകും. പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

Astrology news Astrology News in Malayalam ജ്യോതിഷം രാശിഫലം വാരഫലം

Next Gallery

Beetroot Juice: ദിവസവും ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കല്ലേ..! അമിതമായാലും പണി കിട്ടും

You May Like

Sponsored by Taboola