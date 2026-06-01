/ Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടം; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണവും ഓഫീസിൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ബോസ് വളരെയധികം മതിപ്പുളവാക്കുന്നതിനാൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് കാരണം ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും ദോഷം വരുത്തും. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തുക; അപ്പോൾ മാത്രമേ ബന്ധങ്ങൾ മധുരമായി നിലനിൽക്കൂ. വിനോദയാത്രകളിലും അനാവശ്യ ചെലവുകളിലും നിങ്ങൾ കുറച്ച് നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ദിനം, കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പണം വീണ്ടെടുക്കും, പുതിയ ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ഗണ്യമായ ലാഭം നൽകും. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല സൂചനകളും ഉയർന്നുവരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, അത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. ആഗ്രഹിച്ച ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ കുറച്ച് അച്ചടക്കവും കർശനതയും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിന് നൽകിയ ഒരു പഴയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റേണ്ട സമയമാണിത്. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ കഴിയും, പക്ഷേ പഴയ സംഭവങ്ങൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുമായി വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു നിയമപരമായ കാര്യം ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, അതിനാൽ എല്ലാ രേഖകളിലും തീരുമാനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവരുടെ ബഹുമാനവും സ്വാധീനവും വർദ്ധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുമായി ഒരു തർക്കത്തിന് സാധ്യത, അതിനാൽ ക്ഷമ പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അൽപ്പം വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അത് കൂടുതൽ വഷളാക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. തിടുക്കത്തിലുള്ളതും വൈകാരികവുമായ തീരുമാനം നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക, ചിന്തിക്കാതെ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്നും പഠന സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിക്കും. പുതിയതും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു മതപരമോ ആത്മീയമോ ആയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് വർദ്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. എന്നിരുന്നാലും തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനം പിന്നീട് തലവേദനയായി മാറിയേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സ്വത്തുക്കളും ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം അനുകൂലിക്കും. ഒരു പ്രധാന ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകും. കുടുംബത്തിൽ ശുഭകരമായ ഒരു സംഭവത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം, അത് വീട്ടിൽ ആവേശം കൊണ്ടുവരും. ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവരിലെ ജോലിയുള്ളവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയിരിക്കും, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജോലി ലഭിക്കുന്നത് ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും, സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണയും നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കും. വാഹന തകരാർ അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം വളരെ പ്രസന്നമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ തിളക്കം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണ ജോലിക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം, അതിനാൽ അവരുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ വിവേകം പുലർത്തുക. വിദഗ്ദ്ധോപദേശം കൂടാതെ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ചെലവേറിയതാകും. ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ച്യ്ത പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യത.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ദിവസം, സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം പുഞ്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മുഖങ്ങളും യഥാർത്ഥമല്ല. അവിവാഹിതരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹം കടന്നുവന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പ്രണയത്താൽ നിറയും. നിങ്ങളുടെ വീടിനായി പുതിയ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, എന്നാൽ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. ആഡംബരം ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലത്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും ചിരി, വിനോദം, ആനന്ദം എന്നിവയുടെ ദിവസമായിരിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. അസൂയയോ വിദ്വേഷമോ ഉള്ള വികാരങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളിൽ അകലം സൃഷ്ടിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വ്യക്തമായി സൂക്ഷിക്കുക. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ കാര്യത്തിന് കൂടുതൽ പരിശ്രമം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ക്ഷമയും ധാരണയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വഴികൾ തുറക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവരെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് ദോഷകരമായേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സിഗ്നലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ബന്ധു പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകും. കുടുംബ ബിസിനസിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ കാരണം, നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. യാത്രയ്ക്കായി ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും വാഹനം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് വളരെ നല്ല ദിവസമാണ്, നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്ത ജോലിസ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്തിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലിയോ മികച്ച അവസരങ്ങളോ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഭക്തിയും ആത്മീയതയും കൊണ്ട് നിറയും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)