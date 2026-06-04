/Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധിച്ചുവേണം,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലം, തുലാം രാശിക്കാരുടെ പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ സൗഹാർദ്ദപരമായിരിക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം ഏറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരെ ബന്ധങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള വാക്കുകളുടെ ശക്തി പഠിപ്പിക്കും. ഒരു പുഞ്ചിരിയും ശാന്തമായ പെരുമാറ്റവും വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റും. തിടുക്കമോ അശ്രദ്ധയോ പിന്നീട് സങ്കീർണതകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സമയം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ സാമ്പത്തികവും തീരുമാനങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വശങ്ങളും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പോലും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വായ്പ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ഏതൊരു നിയമപരമായ കാര്യത്തിലും സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്ന സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം. വികാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും കൂട്ടായ്മ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകും. വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും. വീട്ടിൽ അതിഥികളുടെ വരവ് അന്തരീക്ഷം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും, എന്നാൽ എല്ലാവരുമായും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബിസിനസ്സ് അൽപ്പം തിരക്കേറിയതായിരിക്കാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വാദ പ്രതിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കണം. സർക്കാർ ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, അതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളിലും പദ്ധതികളിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. ഒരു യാത്രയിലോ മീറ്റിംഗിലോ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സൂചനകളുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടാകും, കുടുങ്ങിപ്പോയ പണം പോലും നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒരു ലഘുബോധം നൽകും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചോ ഭാവിയെക്കുറിച്ചോ ചില ഉത്കണ്ഠകൾ നിലനിൽക്കാം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും നല്ല പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക പ്രതിച്ഛായ ശക്തിപ്പെടും, ആളുകൾ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കും. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് .
തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ ആളുകളെ ആകർഷിക്കും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ സൗഹാർദ്ദപരമാകും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മുമ്പത്തേക്കാൾ ശക്തമാകും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികളിലെ കാലതാമസം ചില നിരാശകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, എന്നാൽ താമസിയാതെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും. പുതിയ ഇടപാടുകളോ കരാറുകളോ ഭാവിയിൽ നല്ല ലാഭം കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മധുരവാക്കുകളും വിവേകവും ഇന്ന് പലരുടെയും ഹൃദയം കീഴടക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരുടെ ക്ഷമയും വിവേകവും ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാകും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം ബജറ്റ് തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം. നല്ല വാർത്തയോ കുടുംബത്തിൽ പുതിയ അംഗത്തിന്റെ വരവോ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെയോ സഹപ്രവർത്തകന്റെയോ സഹായത്തോടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടാതിരിക്കുകയും ശാന്തമായ മനസ്സോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ ഉത്സാഹവും പുതിയ പദ്ധതികളും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നല്ല ഏകോപനം ഉണ്ടാകും, ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്താൽ ദിവസം വളരെ വിജയകരമാകും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാകും, പുതിയ സ്വത്ത്, വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് ഈ ദിവസം ശുഭകരമാകും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പല മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സഹോദരങ്ങളുമായും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായും സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള അവസറാം ലഭിക്കും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പഴയ ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ബിസിനസ്സിലോ തൊഴിലിലോ അപരിചിതരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസം നല്ലത്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും ആശ്വാസവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. കുറച്ചുകാലമായി കുടുംബത്തിൽ പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സംഭാഷണത്തിലൂടെ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെട്ടേക്കാം. പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഭാവിയിൽ നല്ല അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. സർക്കാർ ജോലിയിൽ വിജയത്തിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)