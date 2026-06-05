/Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറും; കുംഭ രാശിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ധനച്ചെലവ്,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റിവ് എനർജി നിറയും, ധനു രാശിക്കാർ അപരിചിതരെ അമിതമായി വിശ്വസിക്കരുത് മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ധന ചെലവുണ്ടാകും പക്ഷേ നിങ്ങൾവിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, കാരണം നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നല്ലതായി തുടരും. വീട്ടിലെ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവയെ വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാം. ബിസിനസ്സ് അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടും, നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി തോന്നും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ചില പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിവസം. ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. വിവാഹം പോലുള്ള കുടുംബത്തിൽ നല്ല വാർത്തകൾ ഉണ്ടാകാം. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക വൃത്തങ്ങളിലോ നിങ്ങളുടെ അന്തസ്സ് വർദ്ധിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരുടെയെങ്കിലും മധുരവാക്കുകളിൽ വീഴുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ കൂടുതലായിരിക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റും ആവശ്യങ്ങളും സന്തുലിതമാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പഴയ ഒരു തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ഖേദം തോന്നിയേക്കാം. കുടുംബത്തിലെ ആരുടെയെങ്കിലും ആരോഗ്യം ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയേക്കാം. ചെറിയ കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ സമ്മർദ്ദം കുറക്കും. ബഹുമാനവും പ്രശംസയും ലഭിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർ എല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പാത അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ തടസ്സങ്ങൾ ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ആവശ്യമുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തത് ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ബിസിനസ്സിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുത്തും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ വസ്തു വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത, വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റൊരാളുടെ വാഹനം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം മടിയും കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കാനുള്ള പ്രവണതയും തോന്നിയേക്കാം. ദൈവത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചായ്വുള്ളവരായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ സൗഹാർദ്ദപരമാകും. വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷം നൽകിയേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവരിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായും വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. പഴയ കുടുംബ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. കഠിനാധ്വാനം ഫലം കാണും, നിങ്ങൾക്ക് പുനരുദ്ധാരണങ്ങളോ വീടിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളോ ആരംഭിക്കാൻ പോലും കഴിയും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബന്ധത്തിൽ അകലം സൃഷ്ടിക്കും, അതിനാൽ തുറന്നു സംസാരിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ വാക്കുകൾ അവഗണിക്കുന്നത് ചെലവേറും. ഹോബികൾക്കും ആഡംബരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് വർദ്ധിക്കും. ബഹുമാനത്തെയും അന്തസ്സിനെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം സംവേദനക്ഷമത തോന്നും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ജോലി സമ്മർദ്ദം ഉയർന്നതായിരിക്കും, പക്ഷേ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കും. നിങ്ങൾ പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും, പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും, ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന സർക്കാർ ജോലി ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയും ദയയുള്ള വാക്കുകളും ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിരിക്കും. കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാനുള്ള സമയം വന്നേക്കാം. അപരിചിതരെ അമിതമായി വിശ്വസിക്കരുത്. പഴയ ഇടപാടുകളിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽ നിന്നോ ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണമാണെങ്കിലും വിശ്രമം നൽകുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. ജോലി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ബിസിനസ്സിലും ജോലിയിലും നിങ്ങളുടെ ഇണ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ചില സർക്കാർ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവരിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മുമ്പത്തേക്കാൾ ശക്തമാകും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയും സഹകരണവും നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പുതിയ അവസരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. സമ്പത്തിലും സുഖത്തിലും വർദ്ധനവുണ്ടാകും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലി ഇന്ന് പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കാം. അനുഭവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അധ്യാപകൻ എന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം ആശയക്കുഴപ്പം തോന്നിയേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസുമായി ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത, അതിനാൽ ശാന്തത പാലിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിയമപരമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)